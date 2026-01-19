Наемники ВСУ из Колумбии, переданные в распоряжение командиру одной из бригад на харьковском направлении, в первый же день отказались идти на позиции, сообщает Telegram-канал российской группировки войск «Север» «Северный Ветер».
«Переданные в распоряжение командиру 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ иностранные наемники из Колумбии в первый же день отказались выходить на передовые позиции. Они недовольны расформированием своего подразделения и отстранением от командования своих соотечественников», — говорится в публикации.
Отмечается, что на всех участках в Харьковской области продолжаются тяжелые бои и авиация ВС РФ наращивает интенсивность ударов по позициям украинских формирований, обеспечивая продвижение штурмовикам.
Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали группу наемников ВСУ из Колумбии и Бразилии в Харьковской области.