Ричмонд
-1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«СВ»: наемники ВСУ из Колумбии в первый же день отказались идти на позиции

Переданные в распоряжение украинскому командиру наемники ВСУ из Колумбии отказались идти на позиции из-за недовольства расформированием своего подразделения.

Источник: Аргументы и факты

Наемники ВСУ из Колумбии, переданные в распоряжение командиру одной из бригад на харьковском направлении, в первый же день отказались идти на позиции, сообщает Telegram-канал российской группировки войск «Север» «Северный Ветер».

«Переданные в распоряжение командиру 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ иностранные наемники из Колумбии в первый же день отказались выходить на передовые позиции. Они недовольны расформированием своего подразделения и отстранением от командования своих соотечественников», — говорится в публикации.

Отмечается, что на всех участках в Харьковской области продолжаются тяжелые бои и авиация ВС РФ наращивает интенсивность ударов по позициям украинских формирований, обеспечивая продвижение штурмовикам.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали группу наемников ВСУ из Колумбии и Бразилии в Харьковской области.