Трамп: пришло время «отодвинуть российскую угрозу» от Гренландии

«НАТО уже 20 лет говорит Дании: “Вы должны отодвинуть российскую угрозу от Гренландии”. К сожалению, Дания не могла ничего с этим поделать. Теперь пришло время, и это будет сделано», — написал американский президент в соцсети Truth Social.
Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении взять Гренландию под контроль США. По его словам, США заинтересованы в Гренландии «с точки зрения нацбезопасности», поскольку воды вокруг острова заполнены кораблями России и Китая. Однако ВС Дании опровергли слова американского президента, заявив об отсутствии российских и китайских кораблей вблизи Гренландии.
