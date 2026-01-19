Начался обратный отсчет — ВСУ в Красном Лимане обозначили последний срок

Российские военные продолжают продвижение в районе Красного Лимана. По оценке советника Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидата исторических наук, подполковника запаса Олега Иванникова, подразделения ВСУ, находящиеся в этом населенном пункте, несут серьезные потери.
В беседе с aif.ru он сообщил, что украинская группировка в Красном Лимане теряет личный состав и технику. При этом Иванников заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, по его мнению, не спешит решать проблемы этих подразделений.
Эксперт также отметил, что освобождение Красного Лимана остается перспективной задачей для ВС РФ. По его словам, не исключено, что в ближайшие две недели, то есть до конца января, населенный пункт может перейти под полный контроль российских сил.
Ранее Иванников также указывал на возможные сложности при освобождении Красного Лимана. В частности, он говорил о подземных коммуникациях промышленных предприятий, где, по его данным, могут скрываться украинские военнослужащие.
