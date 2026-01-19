Ричмонд
Медведев поинтересовался пониманием европейцев смысла лозунга MAGA

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 18 января поинтересовался у европейцев, дошло ли до них значение лозунга американского лидера Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой» (MAGA).

Источник: РИА "Новости"

«Сделаем Америку снова великой (MAGA) = Сделаем Данию снова маленькой (MDSA) = Сделаем Европу снова бедной (MEPA). Неужели эта идея наконец-то дошла до вас, тупицы?» — говорится в его посте в соцсети X.

Президент США Дональд Трамп 17 января сообщил, что Вашингтон вводит пошлины в размере 10% с возможностью повышения до 25% из-за ситуации вокруг Гренландии в отношении стран Европы. Начиная с 1 февраля 2026 года тарифы коснутся Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии.

Глава Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер 18 января заявил, что Европарламент приостанавливает ратификацию торгового соглашения между Евросоюзом (ЕС) и США из-за угроз Трампа.

