Казахстан теряет лидерство по урбанизации в Центральной Азии?

Уровень урбанизации в мире за последние 75 лет существенно вырос. По данным ООН, в середине XX века лишь около 20% мирового населения проживали в крупных городах, тогда как на небольшие и средние города, а также на сельскую местность приходилось по 40%. К 2025 году удельный вес населения, проживающего в крупных городах, увеличился до 44,8%, а к 2050-му, по прогнозам, он вырастет до 48,3%.