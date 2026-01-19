Казахстан теряет лидерство по урбанизации в Центральной Азии?

Уровень урбанизации в мире за последние 75 лет существенно вырос. По данным ООН, в середине XX века лишь около 20% мирового населения проживали в крупных городах, тогда как на небольшие и средние города, а также на сельскую местность приходилось по 40%. К 2025 году удельный вес населения, проживающего в крупных городах, увеличился до 44,8%, а к 2050-му, по прогнозам, он вырастет до 48,3%.
Доля населения, проживающего в небольших и средних городах, сократилась до 35,6%, а к 2050-му прогнозируется уменьшение до 34,6%. На сельских жителей уже приходится менее пятой части населения мира: в 2025 году — 19,6%. К 2050-му, по прогнозам, их удельный вес уменьшится до 17,1%.
Среди регионов мира самый высокий уровень урбанизации в 2025 году был зафиксирован в Южной Америке, где в крупных городах проживали 54% населения. Далее следуют Азия (46,1%), Африка (41,1%), Европа (40,4%), Океания, включая Австралию (38,2%), и Северная Америка (36,8%).
При этом наименьшая доля населения, проживающего в сельской местности, наблюдалась в Азии: 15,4%. Следом идут Южная и Северная Америки: 20,8% и 25,4% соответственно. Наибольшая доля сельского населения приходилась на Океанию и Австралию: 29,2%. Далее с незначительной разницей располагались Европа и Африка: 27% и 26,9% соответственно.
В Центральной Азии в 2025 году доля населения, проживающего в крупных городах, составила 41,1% — немного меньше, чем в небольших и средних городах (41,6%). На долю сельских жителей приходилось 17,3%. Среди стран региона самый высокий уровень урбанизации был зафиксирован в Казахстане: 45,3% населения страны проживали в крупных городах. В небольших и средних городах было сосредоточено 32,2% населения. На долю жителей сельской местности приходилось 22,4%, что является одним из наибольших показателей в регионе: больше их удельный вес был лишь в Кыргызстане (23,1%).
Второе место в регионе по уровню урбанизации занимал Узбекистан: в крупных городах страны проживали 43,8% населения, в небольших и средних городах — практически столько же (43,4%). При этом доля сельского населения в Узбекистане была наименьшей среди стран Центральной Азии: 12,8%.
В Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане удельный вес населения, проживающего в крупных городах, варьировался от 32,5% до 35,5%.
Согласно прогнозу ООН, к 2050 году Узбекистан обгонит Казахстан по уровню урбанизации: в крупных городах РУ будут проживать 54,6% населения, против 51% в РК. При этом в Узбекистане сохранится наименьшая доля сельского населения в регионе (8,7%), тогда как в Казахстане она, напротив, станет наибольшей среди стран Центральной Азии (18,7%), превысив показатель Кыргызстана (18%).
По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, на начало 2025 года в городах проживали 63% населения Казахстана. Для сравнения: в 2024-м показатель составлял 62,4%, пять лет назад — 59%, десятилетием ранее — 57,4%.
В 7 из 20 регионов РК доля городского населения не превышала 50%. Наименьший удельный вес горожан был зафиксирован в Алматинской области: 19,4%. Далее следует Туркестанская область: 25,1%. Наибольшая доля городского населения (без учёта мегаполисов) была отмечена в Карагандинской области: 82%. Следом идут Улытауская и Актюбинская области: 79,4% и 75,6% соответственно.
Мировая урбанизация продолжает усиливаться и в долгосрочной перспективе будет концентрироваться прежде всего в крупных городах, тогда как роль небольших и средних городов остаётся относительно стабильной, а доля сельского населения последовательно сокращается. Это указывает на формирование двухуровневой урбанизационной модели, при которой основные миграционные потоки направлены в крупнейшие городские центры.
Для Центральной Азии характерна схожая траектория: рост доли населения крупных городов происходит без существенного расширения малых и средних городов. Казахстан, по данным ООН, остаётся наиболее урбанизированной страной региона, однако в среднесрочной перспективе может уступить лидерство Узбекистану. При этом РК сохранит сравнительно большую долю сельчан, что отражает более медленное перераспределение населения из сельской местности в города.
Внутри Казахстана урбанизация развивается неравномерно: рост городского населения обеспечивается прежде всего за счёт крупных городов и отдельных индустриальных регионов, тогда как значительная часть областей остаются преимущественно сельскими. Это усиливает пространственную концентрацию населения и экономической активности и формирует долгосрочные дисбалансы регионального развития.