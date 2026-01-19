Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество по управлению трансграничными водами

«В прошлом году в присутствии глав двух государств мы подписали межправительственное соглашение о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов. Данный документ стал результатом многолетней работы, благодаря которой стало возможным выработать согласованные подходы к управлению трансграничными водами, что делает его подписание событием исторического значения. Соглашение является весомым вкладом в развитие водной дипломатии в Центральной Азии, а также четко определяет ключевые направления дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Мы намерены продолжать развивать двухстороннее партнерство в духе добрососедства, взаимного уважения и конструктивного диалога», — отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.
В городе Туркестан состоялись XIII заседание совместной рабочей группы по углублению двустороннего сотрудничества в сфере водных отношений между Казахстаном и Узбекистаном, а также II заседание казахстанско-узбекской рабочей группы по координации водно-энергетического взаимодействия в Центральной Азии.
В заседаниях приняли участие министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов, министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев и аким Туркестанской области Нуралхан Кошеров.
Стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего водного и водно-энергетического сотрудничества, в том числе ход работ по очистке и ремонту межгосударственного канала «Достық». В прошлом году казахстанской стороной была проведена механизированная очистка участков, откосов, коллекторов и головных сооружений канала, а также выполнен текущий ремонт затворов на головных и перегораживающих сооружениях. В текущем году работы по механизированной очистке и ремонту головных сооружений будут продолжены.
Кроме того, стороны договорились об обмене опытом по внедрению и использованию водосберегающих технологий. Отдельное внимание было уделено проекту по установке десяти автоматизированных гидропостов на реке Сырдарья по пять на территории каждого государства.
Проект реализуется при поддержке Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) и направлен на повышение прозрачности и точности распределения трансграничных водных ресурсов. На данный момент GIZ завершило разработку технического задания.
Министр водных ресурсов и ирригации также напомнил об инициативах Президента Касым-Жомарта Токаева по учреждению Международной водной организации под эгидой ООН и разработке Рамочной конвенции Центральной Азии по водопользованию, подчеркнув их значение для долгосрочного и устойчивого регионального водного сотрудничества.