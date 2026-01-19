Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество по управлению трансграничными водами

«В прошлом году в присутствии глав двух государств мы подписали межправительственное соглашение о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов. Данный документ стал результатом многолетней работы, благодаря которой стало возможным выработать согласованные подходы к управлению трансграничными водами, что делает его подписание событием исторического значения. Соглашение является весомым вкладом в развитие водной дипломатии в Центральной Азии, а также четко определяет ключевые направления дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Мы намерены продолжать развивать двухстороннее партнерство в духе добрососедства, взаимного уважения и конструктивного диалога», — отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.