Омский губернатор Хоценко окунулся в крещенскую купель в −20 °C

В Омске и области на православный праздник наблюдаются достаточно суровые погодные условия.

Источник: SuperOmsk.ru

Губернатор Омской области Виталий Хоценко присоединился к народной традиции и окунулся в крещенскую купель в православный праздник. Фото появилось в телеграм-канале главы региона с лаконичной подписью «С Крещением!».

Как «СуперОмску» уточнили в пресс-службе губернатора и омского облправительства, Виталий Хоценко принял участие в крещенских купаниях в полночь.

Стоит отметить, что в ночь на 19 января 2026 года в Омской области наблюдалась температура от −20 до −21 градусов Цельсия. При наличии ветра, по мнению автора, такие погодные условия можно назвать весьма суровыми.

Напомним, полный список купелей, которые будут действовать в Омске и области, в пятницу, 16 января 2026 года, опубликовало региональное МЧС.