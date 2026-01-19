Омский губернатор Хоценко окунулся в крещенскую купель в −20 °C

Губернатор Омской области Виталий Хоценко присоединился к народной традиции и окунулся в крещенскую купель в православный праздник. Фото появилось в телеграм-канале главы региона с лаконичной подписью «С Крещением!».
Как «СуперОмску» уточнили в пресс-службе губернатора и омского облправительства, Виталий Хоценко принял участие в крещенских купаниях в полночь.
Стоит отметить, что в ночь на 19 января 2026 года в Омской области наблюдалась температура от −20 до −21 градусов Цельсия. При наличии ветра, по мнению автора, такие погодные условия можно назвать весьма суровыми.
Напомним, полный список купелей, которые будут действовать в Омске и области, в пятницу, 16 января 2026 года, опубликовало региональное МЧС.