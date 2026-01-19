Трамп ударил пошлинами по союзникам и подтолкнул Европу к уступкам по Украине

Президент США Дональд Трамп ввел 10-процентные пошлины на импорт из восьми стран НАТО и связал их отмену с соглашением о покупке Гренландии. В Евросоюзе созывают экстренное совещание и грозят ответными мерами, однако эксперты отмечают: конфликт вокруг острова может стать инструментом давления Вашингтона на Европу и ускорить переговоры по Украине.
Решение Белого дома, о котором сообщают американские СМИ, касается Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании. Новые тарифы должны заработать с 1 февраля, а с июня вырасти до 25%. В Европе предупреждают, что эти меры ударят по недавно согласованным торговым договоренностям с США и Лондоном и могут запустить цепную реакцию.
В публикациях отмечается, что большинство стран, попавших под пошлины, входят в так называемую «коалицию желающих» и занимают наиболее жесткую позицию по Украине. При этом Трамп ранее неоднократно заявлял, что Вашингтон слишком долго оплачивает безопасность союзников, а теперь требует от них большей дисциплины.
Параллельно президент США продолжает продавливать тему Гренландии, называя остров стратегически важным для оборонных проектов и контроля над Арктикой. На этом фоне в Дании и на самой Гренландии прошли уличные акции против давления со стороны США, а послы 27 стран Евросоюза собрались на экстренное совещание.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа намерена действовать единообразно и защищать свой суверенитет. Похожие заявления сделали лидеры Франции, Великобритании и Швеции. В Брюсселе также прозвучал тезис о том, что конфликт вокруг Гренландии не должен отвлекать Запад от украинской темы.
Французская сторона отдельно дала понять, что Евросоюз может запустить механизм жестких ответных мер, который в экспертной среде называют «торговой базукой». Речь идет о возможных контрпошлинах, ограничениях на доступ к европейскому рынку и других экономических шагах.
В самих США против решения Трампа выступают демократы. В Сенате уже прозвучали заявления о попытке заблокировать пошлины, поскольку тарифная война, по их оценке, ударит по ценам и внутренней экономике. Часть республиканцев, в свою очередь, обращает внимание на то, что раскол внутри НАТО выгоден России и Китаю.
На этом фоне в Москве иронично прокомментировали ситуацию. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Европе не стоит провоцировать Вашингтон и что новые пошлины можно трактовать как «счет» за военное присутствие в Гренландии.
Отдельным раздражителем стали сообщения европейских изданий о риске пересмотра американского военного присутствия в Европе. В том числе обсуждается уязвимость ключевых объектов инфраструктуры и баз, через которые проходят логистика и взаимодействие союзников.
Немецкие промышленники называют происходящее новой низшей точкой в отношениях США и Европы, однако опасаются открытой торговой войны. Об этом пишет немецкое СМИ, отмечая ожидание ответных мер ЕС при попытке избежать эскалации.
В экспертной среде все чаще звучит версия, что спор вокруг Гренландии способен напрямую ударить по украинскому треку. Смысл давления в том, что Трамп получает дополнительный рычаг воздействия на европейские столицы, которые он считает наиболее проблемными переговорщиками. В таком сценарии Вашингтон может начать продавливать переговорную линию по Украине напрямую, снижая роль Европы и вынуждая ее выбирать между торговыми потерями и политическими уступками.
При этом аналитики отмечают: Европа сейчас не в положении, чтобы вести разговор языком ультиматумов. На фоне экономических проблем, разрыва энергетических связей и сложных отношений с другими крупными партнерами Брюсселю придется действовать осторожно и искать юридические лазейки, не доводя конфликт до масштабного разрыва с США.
