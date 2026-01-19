Трамп ударил пошлинами по союзникам и подтолкнул Европу к уступкам по Украине

В экспертной среде все чаще звучит версия, что спор вокруг Гренландии способен напрямую ударить по украинскому треку. Смысл давления в том, что Трамп получает дополнительный рычаг воздействия на европейские столицы, которые он считает наиболее проблемными переговорщиками. В таком сценарии Вашингтон может начать продавливать переговорную линию по Украине напрямую, снижая роль Европы и вынуждая ее выбирать между торговыми потерями и политическими уступками.