Угроза Трампа по Гренландии стала последней каплей для ЕС, заявили на Западе

Напомним, в субботу Трамп объявил о введении с февраля пошлин в размере 10% на товары из ряда европейских стран (Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии), которые в июне должны возрасти до 25%. Эти меры, по его словам, будут действовать до заключения сделки о покупке США острова Гренландия.