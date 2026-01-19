Ричмонд
Guardian: продажа Гренландии США станет катастрофическим сигналом для Киева

Согласие Евросоюза на возможную продажу Гренландии США станет катастрофическим сигналом для Украины о реальных возможностях блока. К такому выводу приходит британская газета The Guardian.

Источник: AP 2024

По мнению издания, если блок окажется неспособен защитить суверенитет своего члена от внешнего давления, это продемонстрирует Киеву, что он не может рассчитывать на поддержку Европы.

Как отмечает бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в разговоре с газетой, эта зависимость ЕС от США заставляет европейских лидеров неохотно критиковать Вашингтон. При подписании в 2025 году торгового соглашения с США, в рамках которого ЕС принял 15-процентные тарифы на часть своих товаров, Брюссель рассчитывал сохранить американскую поддержку Украине.

Президент США Дональд Трамп пообещал к 1 февраля ввести пошлины на товары из стран, направивших войска в Гренландию для проведения военных учений. В ответ страны ЕС рассматривают введение пошлин на американские товары на сумму €93 млрд, сообщает Financial Times.

