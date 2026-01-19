Guardian: продажа Гренландии США станет катастрофическим сигналом для Киева

По мнению издания, если блок окажется неспособен защитить суверенитет своего члена от внешнего давления, это продемонстрирует Киеву, что он не может рассчитывать на поддержку Европы.
Как отмечает бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в разговоре с газетой, эта зависимость ЕС от США заставляет европейских лидеров неохотно критиковать Вашингтон. При подписании в 2025 году торгового соглашения с США, в рамках которого ЕС принял 15-процентные тарифы на часть своих товаров, Брюссель рассчитывал сохранить американскую поддержку Украине.
Президент США Дональд Трамп пообещал к 1 февраля ввести пошлины на товары из стран, направивших войска в Гренландию для проведения военных учений. В ответ страны ЕС рассматривают введение пошлин на американские товары на сумму €93 млрд, сообщает Financial Times.