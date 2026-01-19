Guardian: продажа Гренландии США станет катастрофическим сигналом для Киева

Как отмечает бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в разговоре с газетой, эта зависимость ЕС от США заставляет европейских лидеров неохотно критиковать Вашингтон. При подписании в 2025 году торгового соглашения с США, в рамках которого ЕС принял 15-процентные тарифы на часть своих товаров, Брюссель рассчитывал сохранить американскую поддержку Украине.