Мирзиёев утвердил соглашение со Словенией о сотрудничестве в науке и культуре

Документ подписан в конце мая прошлого года в Любляне, в ходе визита узбекистанского лидера в Словению. Ответственными за его реализацию назначены Минвуз и Минкульт Узбекистана.
В свою очередь, МИД республики сообщит словенской стороне об утверждении договора и ответственных за его исполнение.
Напомним, в ходе визита Мирзиёева в Словению, Ташкент и Любляна договорились о сотрудничестве в области транспорта, туризма, логистики, ряду других направлений.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что каракалпакскую юрту включили в список наследия ЮНЕСКО.