Мирзиёев утвердил соглашение со Словенией о сотрудничестве в науке и культуре

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил соглашение о сотрудничестве со Словенией в области образования, науки и культуры. Документ опубликован на портале Lex.uz.

Источник: Курсив

Документ подписан в конце мая прошлого года в Любляне, в ходе визита узбекистанского лидера в Словению. Ответственными за его реализацию назначены Минвуз и Минкульт Узбекистана.

В свою очередь, МИД республики сообщит словенской стороне об утверждении договора и ответственных за его исполнение.

Напомним, в ходе визита Мирзиёева в Словению, Ташкент и Любляна договорились о сотрудничестве в области транспорта, туризма, логистики, ряду других направлений.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что каракалпакскую юрту включили в список наследия ЮНЕСКО.