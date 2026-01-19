В редакционной статье китайской государственной газеты Global Times Европейский союз обвиняется в демонстрации стратегической «бесхребетности» и уступчивости перед гегемонистским давлением со стороны США.
Авторы указывают на противоречивую позицию ЕС: китайские компании активно участвуют в развитии европейской инфраструктуры, однако Брюссель рассматривает Китай как «соперника». В то же время США, угрожающие территориальной целостности в вопросе Гренландии и вводящие ограничительные тарифы, продолжают считаться «союзником». Такое поведение, по мнению издания, является не просто двойными стандартами, а проявлением стратегической слабости.
В статье отмечается, что планы ЕС по поэтапному отказу от китайского оборудования в критической инфраструктуре — включая телекоммуникации, солнечную энергетику и системы безопасности — лишены технических или юридических обоснований и противоречат рыночной логике.
Издание делает вывод, что, подчиняясь политической паранойе своего заокеанского союзника, Европа жертвует возможностями своих граждан пользоваться передовыми технологиями и замедляет собственную модернизацию. Таким образом, «декитаизация» превращает ЕС в «пешку» в борьбе США за сохранение глобальной технологической гегемонии, не принося Европе ничего, кроме усиливающегося презрения и эксплуатации.
Ранее сообщалось, что угроза Трампа по Гренландии стала последней каплей для ЕС.
