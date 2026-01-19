В Китае обвинили Европу в стратегической бесхребетности перед давлением США

Авторы указывают на противоречивую позицию ЕС: китайские компании активно участвуют в развитии европейской инфраструктуры, однако Брюссель рассматривает Китай как «соперника». В то же время США, угрожающие территориальной целостности в вопросе Гренландии и вводящие ограничительные тарифы, продолжают считаться «союзником». Такое поведение, по мнению издания, является не просто двойными стандартами, а проявлением стратегической слабости.