Британский военный аналитик Александр Меркурис выступил с критикой в адрес главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас и заявил, что после ее высказываний о России и Гренландии ей следует искать замену. Об этом он сказал в эфире своего видеоканала.
Поводом стало заявление Каллас, сделанное в минувшее воскресенье. Она утверждала, что Россия и Китай якобы извлекают выгоду из разногласий между союзниками на фоне спора о будущем Гренландии.
Меркурис в ответ заявил, что разговоры о «российской угрозе» вокруг острова не имеют оснований, а версия о «китайской угрозе» выглядит надуманной. По его мнению, Каллас использует тему России и Китая как универсальный аргумент, чтобы удерживать европейскую повестку в привычной для себя рамке.
Также аналитик отметил, что Каллас, как представитель прибалтийской политической школы, склонна видеть «российскую угрозу» в любой ситуации. Он считает, что таким способом она пытается во что бы то ни стало сохранить союз с США, даже если для этого приходится использовать заведомо спорные формулировки.
По версии Меркуриса, в основе этой линии лежит убежденность, что безопасность стран Прибалтики напрямую зависит от сохранения американской поддержки после проблемных отношений с Москвой.
Читайте также: Таганские работали по военным порядкам и дошли до ликвидации Деда Хасана.