Главу евродипломатии призвали заменить после слов о России и Гренландии

Британский военный аналитик Александр Меркурис выступил с критикой в адрес главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас и заявил, что после ее высказываний о России и Гренландии ей следует искать замену.

Британский военный аналитик Александр Меркурис выступил с критикой в адрес главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас и заявил, что после ее высказываний о России и Гренландии ей следует искать замену. Об этом он сказал в эфире своего видеоканала.

Поводом стало заявление Каллас, сделанное в минувшее воскресенье. Она утверждала, что Россия и Китай якобы извлекают выгоду из разногласий между союзниками на фоне спора о будущем Гренландии.

Меркурис в ответ заявил, что разговоры о «российской угрозе» вокруг острова не имеют оснований, а версия о «китайской угрозе» выглядит надуманной. По его мнению, Каллас использует тему России и Китая как универсальный аргумент, чтобы удерживать европейскую повестку в привычной для себя рамке.

Также аналитик отметил, что Каллас, как представитель прибалтийской политической школы, склонна видеть «российскую угрозу» в любой ситуации. Он считает, что таким способом она пытается во что бы то ни стало сохранить союз с США, даже если для этого приходится использовать заведомо спорные формулировки.

По версии Меркуриса, в основе этой линии лежит убежденность, что безопасность стран Прибалтики напрямую зависит от сохранения американской поддержки после проблемных отношений с Москвой.

