В Иркутской области посчитали избирателей

По данным на 1 января 2026 года, в регионе зарегистрировано 1 819 334 избирателя. Больше всего избирателей в Иркутске — 450 031, Ангарском городском округе — 175 463, Братске — 160 020. Минимальная численность избирателей зафиксирована в Катангском районе — 2 625 человек и Мамско-Чуйском районе — 2 984 человека, сообщает пресс-служба облизбиркома.