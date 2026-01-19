Ричмонд
В Иркутской области посчитали избирателей

Иркутская область, НИА-Байкал — Установлена численность избирателей в Иркутской области.

Источник: НИА Байкал

По данным на 1 января 2026 года, в регионе зарегистрировано 1 819 334 избирателя. Больше всего избирателей в Иркутске — 450 031, Ангарском городском округе — 175 463, Братске — 160 020. Минимальная численность избирателей зафиксирована в Катангском районе — 2 625 человек и Мамско-Чуйском районе — 2 984 человека, сообщает пресс-служба облизбиркома.

Напомним, согласно требованиям закона численность избирателей уточняется два раза в год — на 1 января и на 1 июля.