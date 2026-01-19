В Серовском муниципальном округе появился новый глава

На совещании были заслушаны доклады о работе экстренных служб в период новогодних праздников, состоянии общественного правопорядка, количестве записей актов гражданского состояния за 2025 год, а также о проведенных культурных и досуговых мероприятиях. В завершение встречи четыре директора образовательных учреждений были награждены благодарностями от министерства образования Свердловской области.