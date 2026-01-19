В Серовском муниципальном округе появился новый глава

Вовяков был заместителем Сизикова.
В администрации Серовского муниципального округа 19 января состоялось расширенное аппаратное совещание. Ключевым событием встречи стало официальное представление нового временно исполняющего обязанности главы муниципалитета. Информация о кадровом назначении предоставлена пресс-службой администрации округа.
В начале заседания управляющий администрацией Северного управленческого округа Александр Вервейн представил коллективу нового руководителя. Врио главы Серовского муниципального округа назначен Александр Вовяков, который до этого занимал пост заместителя главы по социальным вопросам.
На совещании были заслушаны доклады о работе экстренных служб в период новогодних праздников, состоянии общественного правопорядка, количестве записей актов гражданского состояния за 2025 год, а также о проведенных культурных и досуговых мероприятиях. В завершение встречи четыре директора образовательных учреждений были награждены благодарностями от министерства образования Свердловской области.
Ранее, 15 января, бывшего главу Серова Василия Сизикова отправили в отставку по решению суда. Причиной стала утрата доверия за недекларированное имущество. До этого процесс по его делу шел с марта 2025 года.