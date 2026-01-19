Губернатор ХМАО окунулся в иордань на Крещение. Видео

Купель оборудована на Иртыше.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук принял участие в Крещенских купаниях. В ночь на 19 января он окунулся в иордань на реке Иртыш в Ханты-Мансийске.
«Вместе с жителями Ханты-Мансийска принял участие в великом освящении воды на реке Иртыш. Окунулся в купели на могучей реке Иртыш», — сообщил губернатор подписчикам своего telegram-канала. Он уточнил, что молебное пение возглавил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.
Глава региона поздравил югорчан с Крещением Господним. «Желаю, чтобы благодать и мир, которые мы обретаем в этот праздник, остались с нами на весь год», — добавил Кухарук.
Видео: пресс-служба губернатора Югры, telegram-канал Руслана Кухарука https://t.me/kuharuk_ruslan/13696.