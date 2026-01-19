Краснов заявил о необходимости ротации кадров в судебной системе

«Тему коррупции в судебной системе я уже неоднократно поднимал. Давал ясные и недвусмысленные сигналы. Последовательная борьба с ней будет продолжена. Это в том числе касается различного рода мошенников на доверии, которые используют судебную сферу для личного обогащения, подрывая авторитет правосудия. Что касается ротации кадров, она будет применяться, хотя сама по себе и не является универсальной панацеей от коррупции. Любые подобные меры должны быть тщательно продуманы, так как механическое перемещение судей без учета специфики дел, регионов, судебной нагрузки не всегда может положительно сказаться на качестве правосудия», — сказал Краснов в интервью «Коммерсанту».