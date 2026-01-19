Краснов заявил о необходимости ротации кадров в судебной системе

«Тему коррупции в судебной системе я уже неоднократно поднимал. Давал ясные и недвусмысленные сигналы. Последовательная борьба с ней будет продолжена. Это в том числе касается различного рода мошенников на доверии, которые используют судебную сферу для личного обогащения, подрывая авторитет правосудия. Что касается ротации кадров, она будет применяться, хотя сама по себе и не является универсальной панацеей от коррупции. Любые подобные меры должны быть тщательно продуманы, так как механическое перемещение судей без учета специфики дел, регионов, судебной нагрузки не всегда может положительно сказаться на качестве правосудия», — сказал Краснов в интервью «Коммерсанту».
Председатель ВС РФ добавил, что им была поставлена задача поддерживать высокую планку профессиональных стандартов.
«Я убежден, что эффективная антикоррупционная политика в судебной системе строится прежде всего на качественном кадровом отборе, прозрачной работе квалификационных коллегий, неотвратимости ответственности и реальных гарантиях независимости судьи. Здесь важно обеспечение необходимого баланса. Именно такую задачу я поставил перед Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации — поддерживать высокую планку профессиональных стандартов. В этих целях будет расти и роль Университета правосудия имени В. М. Лебедева как основной площадки повышения квалификации и дополнительного образования для судебного корпуса», — отметил Краснов.