Ричмонд
-1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о намерении устранить «российскую угрозу» для Гренландии

Президент США Дональд Трамп объявил о своём намерении ликвидировать так называемую «российскую угрозу» для Гренландии, заявив, что Дания не справилась с этой задачей, возложенной на неё НАТО.

Президент США Дональд Трамп объявил о своём намерении ликвидировать так называемую «российскую угрозу» для Гренландии, заявив, что Дания не справилась с этой задачей, возложенной на неё НАТО. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети Truth Social.

В своём посте Трамп утверждает, что альянс на протяжении двух десятилетий призывал Данию устранить данную угрозу, но та не предприняла необходимых шагов, и теперь США берут решение проблемы на себя.

Напомним, что Министерстве иностранных дел Российской Федерации неоднократно опровергали наличие каких-либо территориальных претензий России или Китая к Гренландии, называя подобные заявления Вашингтона безосновательными.

Ранее сообщалось, что угроза Трампа по Гренландии стала последней каплей для ЕС.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше