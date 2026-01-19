Трамп заявил о намерении устранить «российскую угрозу» для Гренландии

Президент США Дональд Трамп объявил о своём намерении ликвидировать так называемую «российскую угрозу» для Гренландии, заявив, что Дания не справилась с этой задачей, возложенной на неё НАТО. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети Truth Social.
В своём посте Трамп утверждает, что альянс на протяжении двух десятилетий призывал Данию устранить данную угрозу, но та не предприняла необходимых шагов, и теперь США берут решение проблемы на себя.
Напомним, что Министерстве иностранных дел Российской Федерации неоднократно опровергали наличие каких-либо территориальных претензий России или Китая к Гренландии, называя подобные заявления Вашингтона безосновательными.
Ранее сообщалось, что угроза Трампа по Гренландии стала последней каплей для ЕС.
