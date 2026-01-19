Ричмонд
СМИ: ЕС постарается найти дипломатическое решение по Гренландии

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Евросоюз, прежде чем применять контрмеры против США на фоне ситуации вокруг Гренландии, постарается найти дипломатическое решение, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Источник: © РИА Новости

Ранее газета Financial Times писала, что страны ЕС обдумывают возможность ввести пошлины против США на сумму 93 миллиарда евро на фоне объявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин из-за Гренландии.

«ЕС также рассматривает дополнительные контрмеры помимо пошлин, но сначала попытается найти дипломатическое решение», — говорится в материале Блумберг.

Агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов ЕС передает, что Евросоюз в настоящее время не планирует применять контрмеры против США.

В субботу Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.

