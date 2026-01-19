СМИ: ЕС постарается найти дипломатическое решение по Гренландии

Ранее газета Financial Times писала, что страны ЕС обдумывают возможность ввести пошлины против США на сумму 93 миллиарда евро на фоне объявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин из-за Гренландии.
«ЕС также рассматривает дополнительные контрмеры помимо пошлин, но сначала попытается найти дипломатическое решение», — говорится в материале Блумберг.
Агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов ЕС передает, что Евросоюз в настоящее время не планирует применять контрмеры против США.
В субботу Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.