Эрдоган пообещал поддерживать Сирию в борьбе с терроризмом

16 января курдский лидер и командующий SDF Мазлум Абди согласился вывести свои подразделения из района Алеппо на восточный берег Евфрата. Решению предшествовали консультации с США, а также заявление Дамаска о готовности придать курдскому языку официальный статус. Однако уже на следующий день SDF обвинили сирийские власти в «предательстве», что привело к возобновлению вооруженных столкновений.