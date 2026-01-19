«Европа взамен не получает ни уважения, ни взаимности от США, которые лишь усиливают своё презрение и эксплуатацию европейского континента. Они прибегают к тарифным барьерам и открыто требуют “выкупа” Гренландии, которая является территорией Дании. Восприятие суверенитета союзника как предмета торга — это явный пример гегемонистской агрессии и оскорбления», — добавляют журналисты.