Global Times: ЕС демонстрирует стратегическую бесхребетность всей Европы

Евросоюз на фоне угроз США Гренландии занимается «покорным попустительством», пишет китайская газета Global Times.

Источник: Аргументы и факты

Китайская газета Global Times отмечает, что Евросоюз демонстрирует пассивность и снисходительность в ответ на давление США в отношении Гренландии. Это свидетельствует о применении «двойных стандартов» и подчёркивает стратегическую слабость Европы.

«ЕС считает США “союзником”, и когда США угрожают территориальными захватами Гренландии или применяют тарифный шантаж против Европы, результатом становится покорное попустительство и терпимость. Это не просто злоупотребление “двойными стандартами”, но и демонстрация стратегической “бесхребетности” Европы перед лицом принуждения гегемона», — пишет издание.

При этом ЕС считает соперником Китай и планирует «заставить» государства-члены постепенно «выводить из эксплуатации» оборудование китайского производства. СМИ приходит к выводу, что ЕС «ослеплен когнитивным искажением» и использует «политические манипуляции для подрыва нормального двухстороннего экономического и торгового сотрудничества».

«Европа взамен не получает ни уважения, ни взаимности от США, которые лишь усиливают своё презрение и эксплуатацию европейского континента. Они прибегают к тарифным барьерам и открыто требуют “выкупа” Гренландии, которая является территорией Дании. Восприятие суверенитета союзника как предмета торга — это явный пример гегемонистской агрессии и оскорбления», — добавляют журналисты.

Ранее во Франции заявили, что высказывание президента Эммануэля Макрона о мерах противодействия новым пошлинам США ничего не значит и напоминает угрозу водяным пистолетом.

