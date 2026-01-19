Токаев принял приглашение Трампа войти в «Совет мира» по Газе

«Скрывать факт получения такого официального обращения от президента Дональда Трампа после серии заявлений лидеров стран было бы неправильно. Да, президент Касым-Жомарт Токаев одним из первых среди мировых лидеров получил официальное приглашение войти в состав “Совета мира”, а Казахстан — стать одним из государств-учредителей», — приводит комментарий Желдибая новостной портал Tengrinews.
Пресс-секретарь отметил, что Токаев «направил письмо в адрес президента США с выражением искренней благодарности и подтверждением согласия войти в состав этого нового объединения». По словам Желдибая, в письме Токаев также «подтвердил стремление Казахстана внести посильный вклад в достижение прочного мира на Ближнем Востоке, упрочение межгосударственного доверия и глобальной стабильности».
Желдибай также отметил, что ранее в Астане не стали публиковать эту информацию, так как «посчитали неэтичным выступать с заявлением по этому поводу до официального объявления администрации Дональда Трампа». «Но процесс пошел сам по себе», — добавил пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что лидеры еще ряда стран получили от США предложения войти в состав «Совета мира» под председательством Трампа. Начало работы совета предполагается во второй фазе мирного плана, о котором договорились в октябре 2025 года Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции.
В ноябре 2025 года в ходе визита Токаева в США Трамп сообщил, что Астана присоединится к «Авраамовым соглашениям» по нормализации отношений с Израилем, хотя Казахстан и Израиль поддерживают дипломатические отношения более 30 лет. Токаев позже отмечал, что это решение продиктовано стремлением внести посильный вклад в стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке. 10 января 2026 года Токаев беседовал по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Израильский премьер, по информации казахстанской стороны, выразил благодарность за решение о присоединении к соглашениям.