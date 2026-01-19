Токаев принял приглашение Трампа войти в «Совет мира» по Газе

В ноябре 2025 года в ходе визита Токаева в США Трамп сообщил, что Астана присоединится к «Авраамовым соглашениям» по нормализации отношений с Израилем, хотя Казахстан и Израиль поддерживают дипломатические отношения более 30 лет. Токаев позже отмечал, что это решение продиктовано стремлением внести посильный вклад в стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке. 10 января 2026 года Токаев беседовал по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Израильский премьер, по информации казахстанской стороны, выразил благодарность за решение о присоединении к соглашениям.