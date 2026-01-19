Европейские лидеры завели общий чат для обсуждения Трампа

По данным издания, европейские политики регулярно обмениваются сообщениями и поддерживают постоянный контакт в закрытой переписке. Особую активность, как утверждается, чат проявляет в моменты, когда действия Трампа воспринимаются в Европе как резкие и способные повлиять на ситуацию на континенте.