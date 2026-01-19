Ричмонд
Европейские лидеры завели общий чат для обсуждения Трампа

Лидеры ряда европейских стран и президент Украины Владимир Зеленский обсуждают президента США Дональда Трампа в групповом чате.

Лидеры ряда европейских стран и президент Украины Владимир Зеленский обсуждают президента США Дональда Трампа в групповом чате. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.

По данным издания, европейские политики регулярно обмениваются сообщениями и поддерживают постоянный контакт в закрытой переписке. Особую активность, как утверждается, чат проявляет в моменты, когда действия Трампа воспринимаются в Европе как резкие и способные повлиять на ситуацию на континенте.

В обсуждениях, по информации Politico, участвуют премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также к переписке подключены премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб. Отдельно отмечается участие Владимира Зеленского.

Источник издания утверждает, что такой формат позволяет быстрее согласовывать позиции, когда события развиваются стремительно и привычные дипломатические каналы не успевают за темпом.

Ранее также сообщалось, что часть европейских чиновников все чаще рассматривают политическое отдаление от США как неизбежный сценарий.

