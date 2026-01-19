ЕС рискует потерять глобальную значимость из-за США: что происходит

По мнению авторов публикации, реакция Евросоюза на конфликт на Украине усилила зависимость блока от США в сфере безопасности и подорвала его претензии на роль самостоятельного геополитического игрока. Неспособность европейских стран к компромиссам и гибкой дипломатии, в том числе в ответ на инициативы Трампа по урегулированию украинского конфликта, грозит дальнейшей стратегической изоляцией ЕС.