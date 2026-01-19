ЕС рискует потерять глобальную значимость из-за США: что происходит

Евросоюз может потерять стратегическую и политическую значимость на мировой арене, если не адаптируется к меняющемуся курсу США. Об этом пишет издание Politico, анализируя последствия разногласий между ЕС и администрацией президента США Дональда Трампа.
По мнению авторов публикации, реакция Евросоюза на конфликт на Украине усилила зависимость блока от США в сфере безопасности и подорвала его претензии на роль самостоятельного геополитического игрока. Неспособность европейских стран к компромиссам и гибкой дипломатии, в том числе в ответ на инициативы Трампа по урегулированию украинского конфликта, грозит дальнейшей стратегической изоляцией ЕС.
Как считают авторы публикации, продолжение украинского конфликта будет лишь закреплять зависимость европейских стран от США, тогда как компромиссное мирное решение могло бы дать ЕС шанс укрепить собственные оборонные возможности и вернуть влияние в постоднополярном мире.
Накануне зампредседателя Совфеда РФ Константин Косачев отметил «тяжелую депрессию» в Евросоюзе из-за ситуации с Гренландией и Украиной. По его словам, главные проблемы Европы связаны с потерей конкурентоспособности и размыванием культурной идентичности. Он считает, что «хроническое непонимание сути происходящего» приведет ЕС «к окончательному отрыву от реальности».