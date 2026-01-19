Зампред Совбеза РФ высмеял Европу из-за лозунга Трампа и пошлин за Гренландию

Поводом для его комментария стало решение Трампа о введении новых торговых пошлин. Президент США сообщил, что в феврале начнет действовать тариф в 10% на импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Позже, как заявлялось, ставка вырастет до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.