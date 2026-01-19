Ричмонд
Зампред Совбеза РФ высмеял Европу из-за лозунга Трампа и пошлин за Гренландию

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал политику президента США Дональда Трампа и задался вопросом, понимают ли европейские лидеры, к чему на деле ведут американские лозунги о «Сделаем Америку снова великой».

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал политику президента США Дональда Трампа и задался вопросом, понимают ли европейские лидеры, к чему на деле ведут американские лозунги о «Сделаем Америку снова великой».

В публикации в соцсети он связал американский курс с последствиями для союзников США. По его словам, за громкими формулировками скрывается простая логика: усиление Штатов означает ослабление Европы. Медведев также заявил, что в Европе это понимание доходит слишком медленно.

Поводом для его комментария стало решение Трампа о введении новых торговых пошлин. Президент США сообщил, что в феврале начнет действовать тариф в 10% на импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Позже, как заявлялось, ставка вырастет до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно заявлял о намерении добиться контроля над островом. Власти Дании и сама Гренландия ранее предупреждали Вашингтон о недопустимости давления и подчеркивали ожидание уважения территориальной целостности.

