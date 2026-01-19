Европа может пойти на крайние меры из-за Гренландии, пишет WSJ

С начала второго президентского срока глава Белого дома не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг автономии в составе Королевства Дания якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь «две собачьи упряжки».