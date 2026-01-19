Узбекистан и США обсуждают смягчение визового режима — посол Фуркат Сиддиков

«Конечно, какой визовый режим ввести, какие условия установить, зависит от внутренней политики американского правительства. В настоящее время ведутся регулярные переговоры», — заявил Сиддиков.
Посол отметил, что отношения между Узбекистаном и США сейчас находятся на исторически высоком уровне и имеют большой потенциал для дальнейшего развития.
Глава узбекистанской дипмиссии напомнил, что Узбекистан вводит безвизовый режим для граждан США на срок до 30 дней. Это решение должно в три раза увеличить приток американских туристов в нашу страну.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что, по словам пресс-секретаря МИД РУз Ахрора Бурхонова, порядок получения иммиграционных виз в США для узбекистанцев не изменился.