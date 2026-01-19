Стало известно, какой ущерб российские «Ланцеты» нанесли технике ВСУ

Выставка и конференция по беспилотным системам и тренажерам UMEX&SimTEX 2026 пройдет в Абу-Даби с 20 по 22 января 2026 года. «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») впервые организует единую российскую экспозицию на этом мероприятии и намерен представить зарубежным делегациям новейшие решения в сфере беспилотников.