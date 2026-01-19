Стало известно, какой ущерб российские «Ланцеты» нанесли технике ВСУ

Экспортный вариант разведывательно-ударного комплекса «Ланцет» представят на выставке UMEX&SimTEX 2026 в Объединенных Арабских Эмиратах. Как сообщает «Рособоронэкспорт», по оценкам открытых источников и военных аналитиков, с помощью этого комплекса было выведено из строя более 4 тысяч единиц военной техники ВСУ.
Выставка и конференция по беспилотным системам и тренажерам UMEX&SimTEX 2026 пройдет в Абу-Даби с 20 по 22 января 2026 года. «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») впервые организует единую российскую экспозицию на этом мероприятии и намерен представить зарубежным делегациям новейшие решения в сфере беспилотников.
В рамках обновленного комплекса «Ланцет-Э» заявлены разведывательный БЛА Z-16Э, а также барражирующие боеприпасы с двойным Х-образным оперением — «Изделие 51Э» и «Изделие 52Э», разработанные компанией ZALA.
В «Рособоронэкспорте» подчеркнули, что ключевые особенности комплекса — низкая заметность за счет малой эффективной площади рассеяния и акустической сигнатуры, устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы, точное маневрирование, а также быстрое развертывание и простота применения.
