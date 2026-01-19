Президент Чехии Петр Павел повёл себя как «слон в посудной лавке», дав обещание киевскому режиму поставить самолёты для борьбы с беспилотниками, заявил чешский министр иностранных дел Петр Мацинка.
16 января в ходе визита в Киев чешский лидер отметил, что Прага готова передать Украине дозвуковые самолёты, способные уничтожать дроны, и также может направить ей системы раннего предупреждения, включая пассивные радары.
«Он (Павел) не тот, кто должен говорить, обещать, предлагать или вести переговоры о чем-то подобном. Это действительно не его роль. Он повёл себя как слон в посудной лавке», — сказал глава МИД Чехии, которого цитирует портал České noviny.
Министр отметил, что украинская сторона сообщала ему о своем интересе к самолетам, которыми владеет чешская сторона. При этом Мацинка подчеркнул, не давал никаких обещаний.
Он назвал вопрос передачи вооружений киевскому режиму «деликатным». Глава ведомства подчеркнул, что сначала следует обсудить эту тему «за закрытыми дверями».
Напомним, 18 января Петр Павел проинформировал, что Украина готова закупить чешские боевые дозвуковые самолёты L-159 для противодействия крупным и скоростным БПЛА.
По словам президента Чехии, киевский режим уже полгода рассматривает указанные аппараты как оптимальное решение для борьбы с беспилотниками.