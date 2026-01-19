Ричмонд
Вице-мэр из ХМАО покинул пост после отставки градоначальника

Первый замглавы Лангепаса (ХМАО) ХМАО Милкин покинул пост. Об этом он сообщил URA.RU в ответе на запрос информационного агентства. Инсайд подтвердился.

Первый заместитель главы Лангепаса Алексей Милкин подтвердил отставку.

«Данный вопрос мною рассматривался несколько месяцев. Решение осознанное и выверенное. Основано исключительно на обстоятельствах личного характера», — прокомментировал Милкин.

Причиной он назвал переезд на новое место жительства. Смена власти в опорном городе «Лукойла» произошла на фоне конфликта экс-мэра Сергея Горобченко с нефтяниками и проверок, выявивших неэффективное использование бюджетных средств.

Губернатор ХМАО Кухарук назначил врио главы Лангепаса бывшего мэра Покачей Владимира Степуру. После выборов мэра, назначенных на 5 февраля, источники предрекают замену старой команды.

