Вице-мэр из ХМАО покинул пост после отставки градоначальника

Первый заместитель главы Лангепаса Алексей Милкин подтвердил отставку.
Первый замглавы Лангепаса (ХМАО) ХМАО Милкин покинул пост. Об этом он сообщил URA.RU в ответе на запрос информационного агентства. Инсайд подтвердился.
«Данный вопрос мною рассматривался несколько месяцев. Решение осознанное и выверенное. Основано исключительно на обстоятельствах личного характера», — прокомментировал Милкин.
Причиной он назвал переезд на новое место жительства. Смена власти в опорном городе «Лукойла» произошла на фоне конфликта экс-мэра Сергея Горобченко с нефтяниками и проверок, выявивших неэффективное использование бюджетных средств.
Губернатор ХМАО Кухарук назначил врио главы Лангепаса бывшего мэра Покачей Владимира Степуру. После выборов мэра, назначенных на 5 февраля, источники предрекают замену старой команды.