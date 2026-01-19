Британский политик Нил заявил, что Гренландия готова подчиниться Трампу

Отсюда и одержимость не только Гренландией, но и Венесуэлой (где он уже поставил себя во главу, игнорируя демократов, работая с теми, кто, по его мнению, будет более покорным, чем Мадуро), Кубой (где, он считает, что коммунизм на последнем издыхании), Колумбией (следующая на очереди после «венесуэльской обработки»), Панамой (он хочет канал) и даже Канадой (которая снова оказалась на его «жадном радаре»), подчеркнул Нил.