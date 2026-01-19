Британский политик Нил заявил, что Гренландия готова подчиниться Трампу

Британский журналист и политик Эндрю Нил в своей колонке в газете Daily Mail написал, что Гренландия (принадлежит Дании) готова сдаться президенту США Дональду Трампу после его слов о защите острова якобы при помощи американского «Золотого купола», материал перевел aif.ru.
Нил отметил, что Питуффик (единственная база США в Гренландии), которая вот-вот пройдет масштабное обновление, станет частью внешнего щита Купола. Пентагон считает, что ему придётся разместить гораздо больше военных и космических ресурсов в Гренландии, чтобы противостоять любому расширению других стран в регионе Высокого Севера.
«Согласен. Гренландия, похоже, готова подчиниться. Никто с европейской стороны НАТО не возражает. Канада попадёт под зонтик Купола. Все системы уже могли бы быть готовы, если бы не одержимость Трампа аннексированием», — написал Нил.
Однако, по его словам, Трамп настолько одержим захватом других государств, что уже не видит реальность.
«Это мотивировано желанием Трампа быть не только Имперским президентом США, но и Имперским Владыкой Западного полушария», — отметил журналист.
Отсюда и одержимость не только Гренландией, но и Венесуэлой (где он уже поставил себя во главу, игнорируя демократов, работая с теми, кто, по его мнению, будет более покорным, чем Мадуро), Кубой (где, он считает, что коммунизм на последнем издыхании), Колумбией (следующая на очереди после «венесуэльской обработки»), Панамой (он хочет канал) и даже Канадой (которая снова оказалась на его «жадном радаре»), подчеркнул Нил.
Ранее издание USA Today писало, что США тайно стали восстанавливать свою военную базу в Гренландии.