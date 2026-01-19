В Тюмени хотят назвать улицу в честь Владимира Жириновского

По данным издания «Тюменский курьер», улица в честь политика может появиться в новом микрорайоне по Тобольскому тракту. Ранее URA.RU писало, что в честь 80-летия со дня рождения Жириновского будет выпущен и представлен двухсерийный документальный фильм, а также биографическая книга. К юбилею также приурочен выпуск государственных знаков почтовой оплаты.