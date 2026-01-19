Ричмонд
В Тюмени хотят назвать улицу в честь Владимира Жириновского

В Тюмени предложили назвать улицу в честь основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского. По словам источника агентства, такое предложение готовы рассмотреть в городской администрации. С инициативой выступил депутат гордумы и руководитель думской фракции ЛДПР Дмитрий Ошурков.

Жириновский умер в 2022 году.

«В администрации готовы рассмотреть предложение и пойти навстречу. Депутаты от партии продвигают соответствующую инициативу не только в Тюмени, но и в других города страны. Это хотят приурочить к 80-летнему юбилею Жириновского в этом году», — сообщил собеседник.

По данным издания «Тюменский курьер», улица в честь политика может появиться в новом микрорайоне по Тобольскому тракту. Ранее URA.RU писало, что в честь 80-летия со дня рождения Жириновского будет выпущен и представлен двухсерийный документальный фильм, а также биографическая книга. К юбилею также приурочен выпуск государственных знаков почтовой оплаты.

Лидер партии скончался на 76-м году жизни 6 апреля 2022 года. Он долго боролся с болезнью.

