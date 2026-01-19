В Тюмени хотят назвать улицу в честь Владимира Жириновского

Жириновский умер в 2022 году.
«В администрации готовы рассмотреть предложение и пойти навстречу. Депутаты от партии продвигают соответствующую инициативу не только в Тюмени, но и в других города страны. Это хотят приурочить к 80-летнему юбилею Жириновского в этом году», — сообщил собеседник.
По данным издания «Тюменский курьер», улица в честь политика может появиться в новом микрорайоне по Тобольскому тракту. Ранее URA.RU писало, что в честь 80-летия со дня рождения Жириновского будет выпущен и представлен двухсерийный документальный фильм, а также биографическая книга. К юбилею также приурочен выпуск государственных знаков почтовой оплаты.
Лидер партии скончался на 76-м году жизни 6 апреля 2022 года. Он долго боролся с болезнью.