INA: коалиция во главе с США вывела военных советников почти со всего Ирака

В 2014 году Вашингтон создал коалицию для борьбы с ИГ (организация признана в России террористической и запрещена) в Ираке и Сирии и начал операцию «Непоколебимая решимость». В июле 2025 года премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что власти страны ведут переговоры с членами коалиции для «перехода к двусторонним отношениям в сфере безопасности». В марте 2021 года иракские власти заявляли, что численность американских войск в республике не превышает 2,5 тыс. человек.