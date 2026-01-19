Politico: лидеры Европы обсуждают политику Трампа в групповом чате

По сведениям издания, неформальное объединение, сформировавшееся на основе «коалиции желающих» по Украине, получило название «Вашингтонская группа» в честь поездки некоторых лидеров Европы в Вашингтон с Владимиром Зеленским в августе 2025 года. Зеленский тоже включен в чат и принимает участие в переписке. «Коалиция желающих изначально занималась вопросами Украины. Но она создала очень тесные связи между ключевыми фигурами в столицах. Они укрепляли доверие и способность работать сообща. Они знают друг друга лично и им легко общаться и переписываться», — поделился неназванный дипломат, собеседник издания.