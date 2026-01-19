Сенатор Пол: США находятся в состоянии активной войны с Венесуэлой

США находятся в состоянии активной войны с Венесуэлой, заявил американский сенатор Рэнд Пол.
«Это акт агрессии, это война, чтобы продолжать получать их нефть и забирать ее. Я все еще надеюсь, что все сложится наилучшим образом, но пока мы все еще находимся в состоянии активной войны с Венесуэлой», — сказал политик в эфире телеканала NBC News.
Он добавил, что сотни кораблей США продолжают оставаться у полностью заблокированных берегов Венесуэлы.
Соединенные Штаты 3 января провели в Венесуэле военную операцию, нанеся массированный удар и захватив президента страны Николаса Мадуро вместе с его женой Силией Флорес. Вашингтон обвиняет венесуэльского лидера в преступлениях, связанных с наркотиками.
На днях американских президент Дональд Трамп раскритиковал сенаторов-республиканцев, среди которых и Пол, после того как они поддержали вместе с демократами резолюцию, запрещающую участие войск США в действиях против Венесуэлы.