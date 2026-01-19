Ричмонд
Сенатор Пол: США находятся в состоянии активной войны с Венесуэлой

Сенатор США Рэнд Пол заявил, что страна ведет войну с Венесуэлой, чтобы получать ее нефть.

Источник: Аргументы и факты

США находятся в состоянии активной войны с Венесуэлой, заявил американский сенатор Рэнд Пол.

«Это акт агрессии, это война, чтобы продолжать получать их нефть и забирать ее. Я все еще надеюсь, что все сложится наилучшим образом, но пока мы все еще находимся в состоянии активной войны с Венесуэлой», — сказал политик в эфире телеканала NBC News.

Он добавил, что сотни кораблей США продолжают оставаться у полностью заблокированных берегов Венесуэлы.

Соединенные Штаты 3 января провели в Венесуэле военную операцию, нанеся массированный удар и захватив президента страны Николаса Мадуро вместе с его женой Силией Флорес. Вашингтон обвиняет венесуэльского лидера в преступлениях, связанных с наркотиками.

На днях американских президент Дональд Трамп раскритиковал сенаторов-республиканцев, среди которых и Пол, после того как они поддержали вместе с демократами резолюцию, запрещающую участие войск США в действиях против Венесуэлы.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше