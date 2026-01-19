Ричмонд
WSJ обозначил главный страх Европы в ситуации с Гренландией

Некоторые европейские лидеры опасаются, что контроль Дональда Трампа над Гренландией может угрожать другим территориям Европы.

Источник: Аргументы и факты

Некоторые европейские лидеры беспокоятся, что если президент США Дональд Трамп получит контроль над Гренландией, это может создать риск для других европейских территорий, сообщает газета Wall Street Journal.

Как отмечает издание, ряд лидеров ЕС, многие из которых состоят в НАТО, обеспокоены тем, что такой шаг может инициировать цепную реакцию, ставящую под сомнение безопасность других европейских земель.

По их мнению, это, в свою очередь, может негативно сказаться на стабильности военного альянса и повлиять на текущую ситуацию на Украине.

Ранее газета Globe and Mail со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников сообщила, что канадские власти разработали планы по отправке ограниченного контингента войск в Гренландию для участия в учениях НАТО, проводимых Данией, на фоне претензий президента США Дональда Трампа на остров.

