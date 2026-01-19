WSJ обозначил главный страх Европы в ситуации с Гренландией

Некоторые европейские лидеры беспокоятся, что если президент США Дональд Трамп получит контроль над Гренландией, это может создать риск для других европейских территорий, сообщает газета Wall Street Journal.
По их мнению, это, в свою очередь, может негативно сказаться на стабильности военного альянса и повлиять на текущую ситуацию на Украине.
Ранее газета Globe and Mail со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников сообщила, что канадские власти разработали планы по отправке ограниченного контингента войск в Гренландию для участия в учениях НАТО, проводимых Данией, на фоне претензий президента США Дональда Трампа на остров.