Сможет ли Совет мира Трампа стать заменой ООН

Кто войдет в состав Совета мира
О создании Совета мира стало известно 16 января. Организация — инициатива Дональда Трампа, и он сам намерен возглавить ее деятельность. По плану американского президента Совет станет органом управления, который займется надзором и контролем за переходом палестинского анклава к мирной жизни.
Совет будет обладать юридическими полномочиями. Предполагается, что в него войдут политические лидеры из разных стран мира. В СМИ говорится, что приглашения принять участие в работе органа получили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его коллега в Италии Джорджа Мелони, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и другие политики. В таком составе Совет якобы сможет устранить кризис не только в секторе Газа, но и на всем Ближнем Востоке, и таким образом превратится в конкурента ООН.
Функционирование Совета мира обеспечит трехуровневая структура.
Главным руководящим органом Совета мира станет Исполнительный совет.
В его состав войдут:
- глава Госдепартамента США Марко Рубио;
- зять Трампа Джаред Кушнер;
- спецпосланник президента США Стив Уиткофф;
- бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр;
- глава Всемирного банка Ажай Банга;
- замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэриел;
- американский миллиардер Марк Роуэн.
Исполнительный совет займется развитием управленческого потенциала сектора Газа и будет привлекать инвестиции в регион.
Второй уровень управления — Исполнительный комитет. В него включены, кроме Уиткоффа, Кушнера и Блера, глава МИД Турции Хакан Фидан, дипломат из Катара Аль Аль-Тавади, руководитель разведки Египта Хасан Рашад, министр международного сотрудничества ОАЭ Рим Аль-Хашими, гендиректор инвестфонда инвестфонда Apollo Global Management Марк Роуэн, бизнесмен Якир Габай, работающий в Израиле и на Кипре, а также экс-координатор ООН по гуманитарным вопросам Сигрид Кааг.
Третьим органом власти в секторе Газа станет Палестинский национальный комитет управления. В нем будут работать 15 специалистов, которые имеют опыт сотрудничества с Палестинской национальной администрацией на Западном берегу реки Иордан.
В Израиле инициативу Трампа, реализация которой уже стартовала, раскритиковали. Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что состав исполнительного комитета Совета не был согласован с Иерусалимом. Особенно в Израиле недовольны включением в его состав Турции — в состав органа приглашен министр иностранных дел республики Хакан Фидан.
Что помешает Совету Трампа заменить ООН
По версии Bloomberg, президент США будет фактически единолично управлять организацией и как председатель будет формировать состав совета и исключать неугодных участников из организации.
Решения Совета будут приниматься большинством голосов. У каждого государства в составе органа будет один голос, но председатель, то есть американский лидер, будет обладать правом вето.
Вхождение в состав Совета в буквальном смысле можно купить. Денежный взнос в размере 1 млрд долларов в первый год функционирования структуры становится условием долговременного нахождения в его составе. Иначе срок работы там для представителя страны ограничится тремя годами.
«Трехлетний срок членства не применяется к государствам-членам, которые внесут более $1 млрд наличными в Совет мира в течение первого года с момента вступления устава в силу», — цитирует устав организации «Интерфакс».
Пока Совет мира — организация, о которой много говорят, но которая еще не приступила к конкретной деятельности. На это в беседе с газетой «Ведомости» обратил внимание востоковед Руслан Сулейманов*. По словам арабиста, препятствием для работы новой организации может стать ХАМАС.
Эксперт обратил внимание на то, что палестинские радикалы не намерены сдавать оружие, что может стать поводом для возобновления военных действий по инициативе Израиля. Совет мира не имеет вооруженных сил для обеспечения перемирия.
Программный менеджер РСМД Иван Бочаров уточнил, что Совет мира и его органы управления не имеют понятного функционала и не контролируют палестинский анклав. «На этой территории ХАМАС и другие палестинские группировки сами пока не обладают всей полнотой власти над Газой. В этих условиях, полагаю, в обозримом будущем Совет мира и палестинская администрация технократов не смогут приступить к своим практическим задачам», — цитируют эксперта «Ведомости».
* Признан в России иностранным агентом.