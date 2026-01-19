Сможет ли Совет мира Трампа стать заменой ООН

Совет будет обладать юридическими полномочиями. Предполагается, что в него войдут политические лидеры из разных стран мира. В СМИ говорится, что приглашения принять участие в работе органа получили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его коллега в Италии Джорджа Мелони, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и другие политики. В таком составе Совет якобы сможет устранить кризис не только в секторе Газа, но и на всем Ближнем Востоке, и таким образом превратится в конкурента ООН.