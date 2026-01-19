Дмитриев заявил о быстрой капитуляции ЕС перед США в ситуации с Гренландией

17 января президент США Дональд Трамп предупредил о введении с 1 февраля пошлин для Германии, Финляндии, Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Британии и Нидерландов. Американский лидер уточнил, что тарифы могут быть отменены, если с Вашингтоном будет заключено соглашение о покупке у Копенгагена Гренландии.