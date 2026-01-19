Дмитриев заявил о быстрой капитуляции ЕС перед США в ситуации с Гренландией

Кирилл Дмитриев заявил о быстрой капитуляции Европейского союза перед Соединёнными Штатами после того, как стало известно, что ЕС не планирует вводить ответные меры против США в связи с ситуацией вокруг Гренландии.
«Быстрая капитуляция, как и предсказывалось», — написал в социальных сетях глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента России.
Свой пост Дмитриев сопроводил публикацией новостной платформы Clash Report. В статье говорится, что дипломаты ЕС заявили о том, что Евросоюз на данный момент не собирается применять контрмеры против Соединённых Штатов в связи с вопросом о Гренландии.
17 января президент США Дональд Трамп предупредил о введении с 1 февраля пошлин для Германии, Финляндии, Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Британии и Нидерландов. Американский лидер уточнил, что тарифы могут быть отменены, если с Вашингтоном будет заключено соглашение о покупке у Копенгагена Гренландии.