Трамп собирает совет по Газе и зовет туда президента Казахстана Токаева

Президент США Дональд Трамп пригласил президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева войти в состав Совета мира по сектору Газа.

Президент США Дональд Трамп пригласил президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева войти в состав Совета мира по сектору Газа. О приглашении сообщил представитель казахстанского лидера Руслан Желдибай.

По его словам, Казахстану предложили войти в круг государств-учредителей нового объединения, причем Токаев оказался среди первых получивших приглашение. В ответ президент Казахстана направил письмо в адрес американского лидера, выразил благодарность и подтвердил согласие участвовать в работе структуры. В Астане заявили о готовности внести вклад в укрепление мира на Ближнем Востоке и поддержку международной стабильности.

О создании Совета мира по сектору Газа Трамп объявил 16 января 2026 года. Этот пункт вошел в его план урегулирования ситуации вокруг анклава, который также предполагает размещение международных сил.

В тот же день Белый дом объявил состав исполнительного комитета совета. В него вошли семь человек, среди которых госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и бывший премьер Великобритании Тони Блэр.

Ранее сообщалось, что Вашингтон обсуждает финансовые условия участия в новом объединении. По данным СМИ, от стран, претендующих на постоянное место в Совете, могут ожидать взнос не менее 1 млрд долларов. Также утверждалось, что первым председателем структуры должен стать сам Трамп, который получит право принимать новых участников и влиять на решения организации.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше