Трамп собирает совет по Газе и зовет туда президента Казахстана Токаева

Президент США Дональд Трамп пригласил президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева войти в состав Совета мира по сектору Газа. О приглашении сообщил представитель казахстанского лидера Руслан Желдибай.
По его словам, Казахстану предложили войти в круг государств-учредителей нового объединения, причем Токаев оказался среди первых получивших приглашение. В ответ президент Казахстана направил письмо в адрес американского лидера, выразил благодарность и подтвердил согласие участвовать в работе структуры. В Астане заявили о готовности внести вклад в укрепление мира на Ближнем Востоке и поддержку международной стабильности.
О создании Совета мира по сектору Газа Трамп объявил 16 января 2026 года. Этот пункт вошел в его план урегулирования ситуации вокруг анклава, который также предполагает размещение международных сил.
В тот же день Белый дом объявил состав исполнительного комитета совета. В него вошли семь человек, среди которых госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и бывший премьер Великобритании Тони Блэр.
Ранее сообщалось, что Вашингтон обсуждает финансовые условия участия в новом объединении. По данным СМИ, от стран, претендующих на постоянное место в Совете, могут ожидать взнос не менее 1 млрд долларов. Также утверждалось, что первым председателем структуры должен стать сам Трамп, который получит право принимать новых участников и влиять на решения организации.
