Токаев принял приглашение Трампа войти в состав Совета мира по Газе

Токаев одним из первых среди мировых лидеров получил официальное приглашение войти в состав «Совета мира».

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп пригласил казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева войти в состав «Совета мира», который должен поддерживать мир в секторе Газа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Казахстана Руслан Желдибай.

«Да, президент Касым-Жомарт Токаев одним из первых среди мировых лидеров получил официальное приглашение войти в состав “Совета мира”, а Казахстану стать одним из государств-учредителей», — сказал он в разговоре с порталом Tengrinews.

По его словам, в ответном письме Токаева выразил благодарность и подтвердил согласие войти в состав нового объединения.

Желдибай отметил, что Астана не делала никаких публичных заявлений по этому поводу, сочтя неэтичным опережать официальное объявление Белого дома. По его мнению, после получения согласий от других участников администрация Трампа обнародует полный список государств, вошедших в «Совет мира».

Напомним, после ноябрьской встречи Трамп передал Токаеву символический ключ от Белого дома и бейсболку со своим автографом. Он также охарактеризовал президента Казахстана как «прекрасного человека и опытного государственного деятеля с глубоким и взвешенным пониманием международных процессов».

