Россиянам рассказали, что может стать альтернативой банковской ипотеке

Квартиры по соцнайму и стройсберкассы могут заменить ипотеку при росте ставок. Об этом «Газете.Ru» рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
Депутат считает, что это может стать хорошей альтернативой банковской ипотеке. Также парламентарий заявил, что семейная ипотека не поддерживает демографию, а мешает ее росту.
«Я искренне надеюсь на то, что всеми ведомствами и структурами наконец-то будут услышаны слова президента нашей страны Владимира Путина о том, что семейные программы ипотеки должны помогать родителям и подстегивать демографию, а не губить ее», — резюмировал Аксененко в разговоре с журналистами.
Льготная ипотека выгодна только банкам, которые устанавливают процент, позволяющий переплату использовать для покупки дополнительных квартир, считает Аксененко. Депутат призывает изменить условия ипотеки, чтобы поддержать людей.
Если изменения в ипотеке невозможны, Аксененко предлагает рассмотреть социальную аренду и строительные сберегательные кассы как альтернативы. В противном случае, говорит депутат, повышение ипотечных ставок, недоступных многим, навредит строительной отрасли из-за дефицита спроса.
Ранее KP.RU сообщил, какие изменения в семейной ипотеке вступят в силу с 1 февраля 2026 года. Оказалось, теперь планируется ограничить количество займов на семью.