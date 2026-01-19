Ричмонд
Курдское ополчение передало Дейр-эз-Зор и Ракку под контроль сирийских властей

Командующий курдскими формированиями в составе «Сирийских демократических сил» (СДС) Мазлум Абди объявил о передаче городов Ракка и Дейр-эз-Зор под управление властей Сирии. Решение объясняется необходимостью избежать военной эскалации, сообщает телеканал Rudaw.

Источник: Life.ru

В рамках нового соглашения СДС согласились на полное прекращение огня и включение своих подразделений в структуру сирийской армии и сил безопасности. Абди заявил, что в понедельник направится в Дамаск для уточнения деталей интеграции и координации действий с центральными властями.

Командующий подчеркнул, что сохранение прав и достижений курдского населения остаётся приоритетом, а уникальный статус региона должен быть защищён. Одновременно он подтвердил спецпосланнику США Тому Барраку готовность курдских сил к интеграции в государственные структуры.

Напомним, президент на переходный период Ахмед аш-Шараа одобрил новое перемирие с курдскими силами, которое предусматривает прекращение огня по всей линии фронта. Кроме того, под контроль сирийских властей возвращаются нефтяные и газовые месторождения в Дейр-эз-Зоре, занятые правительственными войсками в воскресенье.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

