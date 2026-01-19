Курдское ополчение передало Дейр-эз-Зор и Ракку под контроль сирийских властей

В рамках нового соглашения СДС согласились на полное прекращение огня и включение своих подразделений в структуру сирийской армии и сил безопасности. Абди заявил, что в понедельник направится в Дамаск для уточнения деталей интеграции и координации действий с центральными властями.
Командующий подчеркнул, что сохранение прав и достижений курдского населения остаётся приоритетом, а уникальный статус региона должен быть защищён. Одновременно он подтвердил спецпосланнику США Тому Барраку готовность курдских сил к интеграции в государственные структуры.
Напомним, президент на переходный период Ахмед аш-Шараа одобрил новое перемирие с курдскими силами, которое предусматривает прекращение огня по всей линии фронта. Кроме того, под контроль сирийских властей возвращаются нефтяные и газовые месторождения в Дейр-эз-Зоре, занятые правительственными войсками в воскресенье.
