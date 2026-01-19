Из-за разрыва отношений с Москвой Евросоюз не может препятствовать действиям США

«Несколько лет назад мы полностью разорвали связь с Россией, утверждая, что не хотим быть зависимы от энергетики, а теперь мы, наоборот, зависимы от США. Теоретически Трамп мог бы прекратить поставки, а так как наши хранилища пусты, то это огромная проблема», — отметил бывший министр.
Бродкорб считает, что политика ЕС привела к разрыву с Россией, оставив Европу без союзников, поиск которых нужно начинать заново. Политик предупредил: Европа не может одновременно противостоять Китаю, России и США. Ей необходимы партнёры в сферах безопасности, экономики и энергетики.
Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания Совета стран ЕС в ближайшие дни из-за ситуации с Гренландией. Решение принято на фоне недавнего заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин против ряда европейских государств. По его словам, страны ЕС готовят совместный ответ на действия США.
