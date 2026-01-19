Ричмонд
Продажа Гренландии США станет катастрофическим сигналом для Киева

Согласие европейских стран на продажу Гренландии Соединённым Штатам станет «катастрофическим сигналом» для Украины. Об этом пишет The Guardian.

Источник: Life.ru

«Хотя Гренландия покинула организацию-предшественницу ЕС, Европейское сообщество в 1985 году, молчаливое согласие на принудительную продажу территории государства-члена ЕС стало бы катастрофическим сигналом о ЕС как геополитического игрока и его приверженности Украине», — говорится в статье.

Хотя европейские лидеры в основном действуют через дипломатию и избегают прямых мер, всё чаще обсуждается использование нового регламента ЕС. Его называют «большой базукой», и изначально он создавался как ответ на экономическое давление Китая. Регламент позволяет блокировать американские товары и услуги, приостанавливать инвестиции и защиту интеллектуальной собственности.

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразил уверенность, что ратификация торгового соглашения между Евросоюзом и Соединёнными Штатами в ближайшее время невозможна. По словам Вадефуля, если США всерьёз примут решение о дальнейших ограничительных мерах, то со стороны Европы потребуется подготовленный и адекватный ответ.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

