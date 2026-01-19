Продажа Гренландии США станет катастрофическим сигналом для Киева

Хотя европейские лидеры в основном действуют через дипломатию и избегают прямых мер, всё чаще обсуждается использование нового регламента ЕС. Его называют «большой базукой», и изначально он создавался как ответ на экономическое давление Китая. Регламент позволяет блокировать американские товары и услуги, приостанавливать инвестиции и защиту интеллектуальной собственности.