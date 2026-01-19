Филиппо высмеял «базуку» Макрона против Трампа, назвав её «водяным пистолетом»

Политик пояснил, что речь идёт об очень сложной бюрократической процедуре, на реализацию которой могут уйти месяцы. В то время как американские пошлины могут быть введены моментально. Филиппо подчеркнул, что Франция не может защитить себя самостоятельно, так как передала свой торговый суверенитет ЕС, а у Евросоюза в распоряжении только «большой водяной пистолет», который вызывает смех.