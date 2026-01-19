Ричмонд
Филиппо высмеял «базуку» Макрона против Трампа, назвав её «водяным пистолетом»

Слова президента Франции Эмманюэля Макрона о серьёзных мерах в ответ на возможные пошлины США — это пустой звук. Такое мнение выразил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Вы, вероятно, везде прочитаете, что Макрон, столкнувшись с новыми тарифами Трампа из-за Гренландии, призвал к активации “инструмента противодействия принуждению”, и что это настоящая “базука” ЕС для контратак! Реальность совершенно иная! Это водяной пистолет!» — заявил он.

Политик пояснил, что речь идёт об очень сложной бюрократической процедуре, на реализацию которой могут уйти месяцы. В то время как американские пошлины могут быть введены моментально. Филиппо подчеркнул, что Франция не может защитить себя самостоятельно, так как передала свой торговый суверенитет ЕС, а у Евросоюза в распоряжении только «большой водяной пистолет», который вызывает смех.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон настаивает на применении «торговой базуки» для противодействия американскому лидеру Дональду Трампу на фоне введённых из-за ситуации с Гренландией пошлин. Данная мера позволит заморозить США доступ к европейским государственным рынкам или заблокировать определённые инвестиции. В крайнем случае, Штаты могут столкнуться с прямыми санкциями. Члены правительства Франции поддержали инициативу Макрона.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

