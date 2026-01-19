Ричмонд
Глава МИД Германии усомнился в скорой ратификации торгового соглашения США и ЕС

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль выразил уверенность, что ратификация торгового соглашения между Евросоюзом и Соединёнными Штатами в ближайшее время невозможна. Своей точкой зрения дипломат поделился, выступая в эфире телеканала ARD.

Источник: Life.ru

Ранее председатель фракции «Европейская народная партия» (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что из-за угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины одобрение торговой сделки с Вашингтоном в текущих условиях исключено.

«Я не думаю, что в нынешней ситуации это соглашение возможно. Это решение, которое, конечно, должны принять коллеги в Европейском парламенте. Но я очень скептически отношусь к тому, что это может произойти сейчас», — подчеркнул министр.

По словам Вадефуля, если США всерьёз примут решение о дальнейших ограничительных мерах, то со стороны Европы потребуется подготовленный и адекватный ответ.

Ранее Life.ru писал, что страны Евросоюза рассматривают возможность введения ответных пошлин на американские товары на общую сумму 93 миллиарда евро. Эта мера обсуждается как реакция на объявление президента США Дональда Трампа о введении пошлин из-за ситуации вокруг Гренландии.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

