Греция получила приглашение стать одним из учредителей Совета мира

А ранее администрация президента США предложила лидеру Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве вступить в Совет мира. Письмо с предложением Трамп направил через посольство Бразилии в Вашингтоне, но пока не сообщалось, принял ли Лула да Силва приглашение. В то же время приглашение получил и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который согласился на участие в Совете.