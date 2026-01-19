Ричмонд
Греция получила приглашение стать одним из учредителей Совета мира

Греция получила приглашение стать одним из основателей Совета мира, созданного для контроля управления и восстановления сектора Газа. Об этом сообщил глава МИД Греции Йоргос Герапетритис на встрече с представителями Египта и Кипра.

Источник: Life.ru

«Действительно, я подтверждаю, что Греция получила приглашение от президента Трампа стать одним из учредителей Совета мира. Мы очень внимательно изучаем все соответствующие документы», — ответил Герапетритис на соответствующий вопрос.

По его словам, Греция полностью поддерживает все инициативы, способствующие миру и стабильности. Он отметил, что будет координировать свои действия с партнёрами по Евросоюзу.

А ранее администрация президента США предложила лидеру Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве вступить в Совет мира. Письмо с предложением Трамп направил через посольство Бразилии в Вашингтоне, но пока не сообщалось, принял ли Лула да Силва приглашение. В то же время приглашение получил и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который согласился на участие в Совете.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

