Посол РФ обвинил Лондон в возврате к пиратству из-за планов по перехвату судов

Кроме того, Келин считает, что практика незаконных задержаний судов породит новый рынок услуг по защите от таких действий — по аналогии с противодействием пиратам в опасных водах. Также могут появиться закрытые для судоходства районы и попытки блокировки ключевых проливов и каналов.
Глава российского диппредставительства отметил растущую агрессивность заявлений официального Лондона. Параллельно, по его словам, в прессе просочилась информация о попытках найти в британских законах правовую основу для силовых действий против судов.
«То, о чём сейчас говорят лондонские политики, это фактически возврат в эпоху пирата Эдварда Тича по прозвищу Чёрная Борода. Только здесь забывают, что Британия уже давно не “владычица морей”, и безнаказанными её действия не останутся», — отметил посол.
Ранее вслед за Европейским союзом власти Швейцарии также расширили список антироссийских санкций. Дополнительно были включены пять физических лиц и четыре организации. В правительственном заявлении уточняется, что в обновлённые списки также добавлены 41 судно. Основанием для включения послужили предположения о причастности указанных лиц и компаний к операциям так называемого теневого флота, используемого для обхода международных ограничений.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.