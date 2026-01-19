Посол РФ обвинил Лондон в возврате к пиратству из-за планов по перехвату судов

Ранее вслед за Европейским союзом власти Швейцарии также расширили список антироссийских санкций. Дополнительно были включены пять физических лиц и четыре организации. В правительственном заявлении уточняется, что в обновлённые списки также добавлены 41 судно. Основанием для включения послужили предположения о причастности указанных лиц и компаний к операциям так называемого теневого флота, используемого для обхода международных ограничений.