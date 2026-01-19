Ричмонд
Посол РФ обвинил Лондон в возврате к пиратству из-за планов по перехвату судов

Посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью газете «Известия» предупредил, что действия Великобритании приведут к появлению кораблей охраны. По его словам, это целенаправленная эскалация, которая подрывает международный правопорядок и глобальную торговлю. Последствия будут крайне серьёзными: вероятен рост цен на сырьё, товары и морское страхование.

Источник: Life.ru

Кроме того, Келин считает, что практика незаконных задержаний судов породит новый рынок услуг по защите от таких действий — по аналогии с противодействием пиратам в опасных водах. Также могут появиться закрытые для судоходства районы и попытки блокировки ключевых проливов и каналов.

Глава российского диппредставительства отметил растущую агрессивность заявлений официального Лондона. Параллельно, по его словам, в прессе просочилась информация о попытках найти в британских законах правовую основу для силовых действий против судов.

«То, о чём сейчас говорят лондонские политики, это фактически возврат в эпоху пирата Эдварда Тича по прозвищу Чёрная Борода. Только здесь забывают, что Британия уже давно не “владычица морей”, и безнаказанными её действия не останутся», — отметил посол.

Ранее вслед за Европейским союзом власти Швейцарии также расширили список антироссийских санкций. Дополнительно были включены пять физических лиц и четыре организации. В правительственном заявлении уточняется, что в обновлённые списки также добавлены 41 судно. Основанием для включения послужили предположения о причастности указанных лиц и компаний к операциям так называемого теневого флота, используемого для обхода международных ограничений.

