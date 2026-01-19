Урсула фон дер Ляйен обсудила Гренландию с Рютте и европейскими лидерами

Фон дер Ляйен указала, что беседы состоялись с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Италии Джорджей Мелони. В публикации она подчеркнула, что Европейский союз продолжит защищать свои интересы.
«Вместе мы твёрдо стоим на позиции защиты суверенитета Гренландии и Королевства Дания. Мы всегда будем защищать наши стратегические экономические и безопасности интересы. Мы будем решать эти проблемы, стоящие перед нашей европейской солидарностью, с твёрдостью и решимостью», — пишет фон дер Ляйен.
Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания Совета стран ЕС в ближайшие дни из-за ситуации с Гренландией. По его словам, страны ЕС готовят совместный ответ на действия США. Решение принято на фоне недавнего заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин против ряда европейских государств.
