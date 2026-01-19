Урсула фон дер Ляйен обсудила Гренландию с Рютте и европейскими лидерами

«Вместе мы твёрдо стоим на позиции защиты суверенитета Гренландии и Королевства Дания. Мы всегда будем защищать наши стратегические экономические и безопасности интересы. Мы будем решать эти проблемы, стоящие перед нашей европейской солидарностью, с твёрдостью и решимостью», — пишет фон дер Ляйен.