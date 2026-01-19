Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Урсула фон дер Ляйен обсудила Гренландию с Рютте и европейскими лидерами

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о серии переговоров с ключевыми европейскими лидерами и генсеком НАТО Марком Рютте, в ходе которых обсуждались вопросы, связанные с Гренландией и действиями США. Об этом она сообщила в соцсети X.

Источник: Life.ru

Фон дер Ляйен указала, что беседы состоялись с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Италии Джорджей Мелони. В публикации она подчеркнула, что Европейский союз продолжит защищать свои интересы.

«Вместе мы твёрдо стоим на позиции защиты суверенитета Гренландии и Королевства Дания. Мы всегда будем защищать наши стратегические экономические и безопасности интересы. Мы будем решать эти проблемы, стоящие перед нашей европейской солидарностью, с твёрдостью и решимостью», — пишет фон дер Ляйен.

Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания Совета стран ЕС в ближайшие дни из-за ситуации с Гренландией. По его словам, страны ЕС готовят совместный ответ на действия США. Решение принято на фоне недавнего заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин против ряда европейских государств.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше