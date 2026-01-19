Португалию ждёт второй тур президентских выборов впервые за десятилетия

А ранее президент Уганды Йовери Мусевени, правящий страной с 1986 года, был переизбран на свой седьмой срок, набрав 71,65% голосов. Его основной оппонент, Боби Вайн, получил 24,72%. Хотя власти Уганды назвали выборы спокойными, ряд СМИ зафиксировали протесты, приведшие к гибели по меньшей мере 12 человек и ранениям десятков. Более 500 человек были задержаны по обвинениям в нарушениях.