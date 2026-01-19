Португалию ждёт второй тур президентских выборов впервые за десятилетия

Наибольшее число голосов на данный момент набрал социалист Антониу Жозе Сегуру — 31,14%. На втором месте находится представитель ультраправой партии Chega Андре Вентура с 23,38%. Замыкает тройку Луис Маркес Мендеш, получивший 15,95% голосов. Далее следуют бывший начальник генштаба ВМС Энрике Гувейя э Мело — 12,41% и бывший заместитель премьер-министра Луиш Маркес Мендес с 11,42%.
А ранее президент Уганды Йовери Мусевени, правящий страной с 1986 года, был переизбран на свой седьмой срок, набрав 71,65% голосов. Его основной оппонент, Боби Вайн, получил 24,72%. Хотя власти Уганды назвали выборы спокойными, ряд СМИ зафиксировали протесты, приведшие к гибели по меньшей мере 12 человек и ранениям десятков. Более 500 человек были задержаны по обвинениям в нарушениях.
